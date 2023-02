MÜNCHEN / MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochabend, 22. Februar 2023, wurde am Hauptbahnhof in München ein 45-jähriger Mühldorfer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden eine vierstellige Bargeldsumme sowie eine geringe Menge an Kokain festgestellt. Bei der im Nachgang durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Mühldorf am Inn wurden große Mengen von illegalen Betäubungsmitteln sowie mehrere Waffen gefunden. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Beamte der Polizeiinspektion 16 des Polizeipräsidiums München führten am vergangenen Mittwoch (22.02.2023) gegen 18:00 Uhr am Hauptbahnhof München eine Personenkontrolle bei einem 45-jährigen Mühldorfer durch. Die kontrollierenden Beamten lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn der Mann führte eine vierstellige Bargeldsumme sowie eine geringe Menge Kokain mit sich.

Noch am selben Abend durchsuchten die Beamten unter Hinzuziehung eines Diensthundeführers der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunstein mit seinem Rauschgifthund die Wohnung des 45-Jährigen. Hierbei wurden ca. 500 Gramm Heroin, 200 Gramm Marihuana, eine Vielzahl an Ecstasy- und Oxycodontabletten, eine große Menge an Testosteronampullen sowie zwei Schreckschussrevolver und mehrere Messer sichergestellt.

Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Kriminaldauerdienst (KDD) Traunstein übergeben.

Das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen. Er wurde am 23. Februar dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erließ. Dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.