STEIN. (270) Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (24.02.2023) und Samstagnachmittag (25.02.2023) in zwei angrenzende Häuser in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür, beziehungsweise ein Fenster, Zutritt zu jeweils einem Anwesen in der Flurstraße und in der Korngasse. Im Inneren der Gebäude brachen die Unbekannten mehrere Wohnungen auf durchwühlten diese. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Ob die Unbekannten etwas entwendeten, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Höhe der verursachten Sachschäden wird auf circa 4000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt