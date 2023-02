DINKELSBÜHL. (268) Zwischen Samstagabend (25.02.2023) und Sonntagmorgen (26.02.2023) brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr am Samstag und 04:00 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Filiale einer Bäckerei in der Ellwanger Straße. Im Inneren öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten hieraus einen bislang unbekannten Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt