NÜRNBERG. (266) Am Samstagnachmittag (25.02.2023) stieß am Nürnberger Hauptbahnhof ein 18-Jähriger einen 43-Jährigen in den Gleisbereich. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Gegen 13:50 Uhr gerieten am Bahnsteig mehrere Personen miteinander in Streit. Im Verlauf dessen griff ein 43-Jähriger einen 20-Jährigen mit einem Messer an und versuchte diesen zu verletzten.

Nachdem der 20-Jährige dem Angriff auswich und unverletzt blieb, wurde der 43-Jährige im weiteren Verlauf von einem 18-Jährigen gepackt und in den Gleisbereich gestoßen. Hier blieb der 43-Jährige kurze Zeit benommen liegen und verließ die Gleise anschließend wieder selbstständig. Zum Zeitpunkt des Geschehens fand auf den betroffenen Gleisen kein Zugverkehr statt. Der 43-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Alarmierte Streifen der Bundespolizei und der DB-Sicherheit nahmen die beteiligten Personen fest und überstellten diese an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Das vom 43-Jährigen verwendete Tatmesser konnte bei einer Absuche vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. In welchem Verhältnis die Personen zu einander stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 18-Jährige einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt