HÖCHSTADT A.D.AISCH. (265) Am frühen Sonntagmorgen (26.02.2023) wurde in Höchstadt an der Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein 16-Jähriger von drei seiner Bekannten beraubt. Die Beteiligten konnten festgenommen werden.



Gegen 01:25 Uhr beraubten zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger ihren ebenfalls 16-jährigen Begleiter in der Hirtengasse, nachdem sie zuvor gemeinsam den Abend verbracht hatten. Hierzu hielten die drei späteren Tatverdächtigen ihr Opfer fest und durchsuchten seine Kleidung. Als sie die Geldbörse des 16-Jährigen fanden entnahmen sie daraus mehrere Hundert Euro Bargeld und entfernten sich.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch nahmen die drei Tatverdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatorts fest und stellten die Tatbeute sicher.

Da alle beteiligten Personen minderjährig waren, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberichtigten übergeben.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun aufgrund des Verdachts eines Raubdelikts strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt