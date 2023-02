NÜRNBERG. (264) Am Samstagabend (25.02.2023) raubte ein Unbekannter im Nürnberger Stadtteil Wöhrd einer Seniorin ihre Handtasche und flüchtete. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Als eine Seniorin gegen 19:30 Uhr im Begriff war ein Haus in der Reindelstraße zu betreten, näherte sich ihr ein Unbekannter von hinten. Im weiteren Verlauf entriss ihr der Mann gewaltsam ihre am Arm getragene Handtasche. Anschließend flüchtete er über die Flaschenhofstraße in stadtauswärtige Richtung. Die Seniorin wurde durch die Tat leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 18 Jahre, 150cm groß, schlanke Statur, trug schwarze Oberbekleidung mit einer schwarzen Jogginghose und eine schwarze Mütze

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt