0391 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dasing - Am 25.02.2023 gegen 23:40 Uhr fuhr ein 19-jähriger mit einem grauen 5er BMW in der Laimeringer Straße. An dem Pkw waren Kennzeichen ohne Zulassungsstempel angebracht. Bei der Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

0392 - Brandfall an Einfamilienhaus

Syrgenstein - Gegen 21:45 Uhr des 25.02.2023 wurde der Polizei ein Brand in der Bloßenstaufenstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass offenbar ein Tisch in Brand geraten war, welcher direkt an der Außenfassade der Hauswand stand. Auf diesem befand sich neben Werkzeug auch Grillkohle. Durch das Feuer wurden die Hauswand, mehrere Fenster und der Dachstuhl beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Feuer konnte durch die insgesamt ca. 60 eingesetzten Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren Syrgenstein, Bachhagel, Burghagel, Staufen, Landshausen und Altenberg gelöscht werden. Zudem befanden sich drei Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinsichtlich der Brandursache wird derzeit noch in alle Richtungen ermittelt.

0393 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wolferstadt - Nachdem einer Polizeistreife gegen 21:30 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Hauptstraße durch unsichere Fahrweise aufgefallen ist, wollte sie den Pkw-Lenker zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der 66-Jährige setzte jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr von Hagau noch bis nach Döckingen. Erst dort hielt er im Hof seines Anwesens an. Auf Nachfrage der Polizisten, weshalb er dieses Verhalten zeigte, gab er sofort an, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt. Es war nicht das erste Mal, dass er diesbezüglich in Erscheinung getreten ist.

0394 - Trunkenheit im Verkehr

Oettingen - Pech hatte am Samstagabend kurz nach 18:00 Uhr ein alkoholisierter 55-Jähriger, als ihm auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Oettingen ein Pkw beim Ausparken in seinen Audi fuhr. Er war zwar nicht ursächlich für den Unfall, jedoch stellte die Polizei bei ihm eine deutliche Alkoholisierung fest. Der durchgeführte Test hatte einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Seinen Führerschein musste er daher der Polizei überlassen und zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt.