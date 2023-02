SCHWEINFURT. Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Pkw-Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 23:40 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug in der Harald-Hamberg-Straße mitgeteilt. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen. Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache. Da derzeit weder ein technischer Defekt am Hyundai noch eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden können, sucht die Kripo Zeugen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet daher Personen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Brandortes verdächtige Personen gesehen oder sonstige ermittlungsrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.