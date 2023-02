WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Freitag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Frisörsalon ein und machte sich im Anschluss an die Tat mit Kosmetika und Wechselgeld wieder aus dem Staub. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Frisörsalons in der Semmelstraße in die Verkaufsräume ein. Der Einbrecher entnahm das Wechselgeld aus der Kasse und entwendete einige Kosmetika. Mit Beute im Gesamtwert von rund 500 Euro verließ der Unbekannte den Tatort wieder. Er hinterließ neben dem Entwendungsschaden Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemach haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.