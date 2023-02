KASENDORF, LKR. KULMBACH. Nach dem Fund der Leiche eines 48-Jährigen am Dienstag, 14. Februar 2022, in einem Waldstück bei Kasendorf, führten die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei nun zur Festnahme einer Tatverdächtigen.

Am Dienstag, 14. Februar 2022, wurde in einem Waldstück nahe des Kasendorfer Ortsteiles Peesten die Leiche eines 48-jährigen Mannes aus der Region aufgefunden. Bereits einen Tag später trugen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Früchte: Ein 24-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Weitere umfangreiche Ermittlungen, beispielsweise Vernehmungen, führten am gestrigen Donnerstag nun zur Festnahme einer weiteren Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Ermittlungsrichter am Freitagmittag Untersuchungshaftbefehl gegen die 41-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach. Diese ist dringend verdächtig an dem Tod des 48-Jährigen beteiligt gewesen zu sein und befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Inzwischen ermitteln die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth wegen Mordes gegen die beiden Tatverdächtigen.