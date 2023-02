HOF. Am Mittwochnachmittag übergab eine 91-Jährige an ihrer Haustür in der Thomasstraße Bargeld und Gold an Trickbetrüger. Ein 90-Jähriger kam in einem weiteren Fall mit dem Schrecken davon. Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben ermittelt und sucht Zeugen.

Betrüger nahmen am Mittwochnachmittag telefonisch Kontakt zu der Seniorin aus Hof auf. Sie überzeugen die Dame mit der üblichen Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls, der für einen nahen Angehörigen eine sofortige Gefängnisstrafe zur Folge hätte, zur Übergabe einer Kaution. Um kurz nach 15 Uhr standen zwei angebliche Polizeikräfte vor der Haustür der 91-Jährigen in der Thomasstraße und nahmen Bargeld und Gold im Gesamtwert von rund 100.000 Euro entgegen. Anschließend entfernten sie sich mit einem Auto.

Die zwei Personen werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 30 - 40 Jahre alt

Schwarzer Vollbart

Weiblich

Zirka 30 Jahre alt

Trug eine medizinische Maske

Sie flüchteten nach der Geldabholung mit einem grauen VW Golf Variant mit einem polnischen Kennzeichen in unbekannte Richtung.

In einem weiteren Fall überredeten Trickbetrüger am Mittwochnachmittag mittels derselben Masche einen 90-Jährigen aus Bad Staffelstein zur Übergabe von mehr als Zehntausend Euro. Dazu dirigierten sie den Mann nach Hof, wo er das Geld an einen Staatsanwalt übergeben sollte. Durch einen glücklichen Zufall fuhr der Senior direkt bei der Polizeiinspektion Hof vorbei. In der Annahme auch dort die Kaution hinterlegen zu können, stellte er sich bei den diensthabenden Beamten vor, sodass der Betrug rechtzeitig aufflog.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben hat die Ermittlungen übernommen. Ein Tatzusammenhang erscheint nach aktuellen Erkenntnissen wahrscheinlich. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beschriebenen Personen und dem Fahrzeug machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.