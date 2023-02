COBURG. In der Nacht auf Freitag fügte ein Unbekannter einem Mann aus Coburg eine Stichverletzung mit einem Messer zu. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Um kurz nach 2 Uhr nachts stand der 38-Jährige vor seiner Haustür in der Kantstraße und rauchte eine Zigarette. Währenddessen soll ein Mann dazu gekommen und nach einer Zigarette gefragt haben. Als der Coburger dies verneinte, soll der Täter mit einem Messer zugestochen haben, bevor er unerkannt Richtung Kürengrund flüchtete. Der 38-Jährige erlitt eine leichte Stichverletzung am Bauch, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr für ihn.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Schwarz gekleidet mit Kapuze

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.