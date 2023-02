PASSAU. Bislang unbekannte Täter beschmierten in Passau an der Ortspitze im Zeitraum vom 17.02.2023 bis 19.02.2023 eine Säule und den Boden mit zwei Hakenkreuze.

Eine Passantin meldete am Donnerstag, 23.02.2023, bei der Passauer Polizei zwei Hakenkreuze, die mit Sprühfarbe an einer Säule und am Boden an der Ortspitze angebracht worden sind.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen, u. a. wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0851/9511-0.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 24.02.2023, 13:36 Uhr