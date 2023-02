REGENSBURG. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am Freitag die langjährige Leiterin der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg, Polizeidirektorin Ursula Fendl , in den Ruhestand. Die ausgebildete Juristin kann auf über 33 Jahre im Staatsdienst zurückblicken. Die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg wird zum 1. März 2023 Frau Kriminaloberrätin Carina Urban übernehmen.



Am 24. Februar 2023 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel der Dienststellenleiterin der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg in das Polizeipräsidium Oberpfalz geladen. Vor etwa 80 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink bei diesem Festakt die scheidende Dienststellenleiterin, Polizeidirektorin Ursula Fendl, die die Dienststelle seit 01.09.2016 leitete, in den Ruhestand.

In seiner Festrede zeigte der Polizeipräsident die Vielfältigkeit der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf. Zusammen mit ihrer nachgeordneten Autobahnpolizeistation Parsberg ist die VPI Regensburg für die verkehrspolizeiliche Betreuung der Landkreise Neumarkt i.d.Opf., Regensburg und Cham sowie für die Stadt Regensburg zuständig. Hierbei werden von der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg über 148 km Autobahn und über 85 km Wasserstraßen polizeilich betreut. Neben den klassischen Verkehrspolizeilichen Aufgaben auf den Autobahnen A 3 und A 93 gehört auch die Unfallfluchtfahndung, die technische Verkehrsüberwachung, die Schwerlastkontrollgruppe sowie die Wasserschutzpolizeigruppe mit zur Verkehrspolizei Regensburg. „An der Vielfältigkeit der Aufgaben kann man erkennen, dass es für den jeweiligen Bereich entsprechende Spezialisten braucht“ konstatierte der Polizeipräsident in seiner Rede. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrspolizei Regensburg arbeiten mit großem Engagement in einem Aufgabenbereich, der sehr hohes Gefahrenpotential birgt“, stellte er weiter fest und dankte in diesem Zusammenhang allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Polizeipräsident Norbert Zink die Dienstzeit von PDin Fendl als Juristin und als Polizistin Revue passieren und dankte ihr für die über sechsjährige, erfolgreiche Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er ihr eine sorgenfreie Zeit, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ab dem 01. März übernimmt Kriminaloberrätin Carina Urban die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg. Urban ist derzeit stellv. Leiterin des Sachgebiets E 3 - Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Niederbayern und ist „aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer Vita bestens für die neue Funktion geeignet“, wie Polizeipräsident Norbert Zink in seiner Rede zum Amtswechsel feststellte.

Werdegang Polizeidirektorin Ursula Fendl (62)

Ursula Fendl absolvierte von 1980 - 1985 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg. Ihre Wahlfachschwerpunkte waren dabei das Gesellschafts- und Handelsrecht, das Wertpapier- und allgemeine Steuerrecht sowie das Wettbewerbs- und Kartellrecht. 1985 folgte der erfolgreiche Abschluss der ersten juristischen Staatsprüfung. Die anschließende Referendarausbildung absolvierte Fendl am Landgericht Regensburg und Straubing. 1988 folgte der schriftliche Teil der zweiten juristischen Staatsprüfung, den sie ebenfalls erfolgreich absolvierte. Zum 01.12.1989 erfolgte ihre Ernennung zur Regierungsrätin zur Anstellung unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe beim Sachgebiet 31 der Zentralen Bußgeldstelle in München. Zehn Monate später erfolgte die Umsetzung zur Zentralen Bußgeldstelle in Viechtach. 2000 wurde Fendl zur Leiterin des Sachgebiets 31 der zentralen Bußgeldstelle bestellt und war gleichzeitig stellv. Abteilungsleiterin. Ab 2005 erfolgte die Einführung in die 4. Qualifikationsebene, vormals höherer Polizeivollzugsdienst. Hierzu war Fendl u.a. bei der Abteilung Einsatz des damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz, bei der Grenzpolizeiinspektion Furth im Wald, beim Polizeipräsidium München, beim bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, beim bayerischen Landeskriminalamt, bei Dienststellen des Bundespolizeipräsidiums und am Fortbildungsinstitut der bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Im Jahr 2010 folgte auch eine Station bei der VPI Regensburg, welche sechs Jahre später ihre Dienststelle werden sollte und ein kurzer Aufenthalt beim Sachgebiet E 3 - Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Im Nebenamt hatte Fendl noch zahlreiche Lehraufträge, etwa im Rahmen des Studiums für die 3. Qualifikationsebene in der Fachgruppe „Polizeiliches Management“ oder am Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei. Auch die Mitarbeit in überregionalen Gremien und Projekten wie beispielsweise in der bundesweiten Arbeitsgruppe Bußgeldkatalog zeichneten Fendl aus. Im September 2016 wurde sie schließlich Leiterin der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg, der sie nun sechseinhalb Jahre vorstand.

Ursula Fendl ist, ebenfalls seit 2016, auch eine von mehreren Vizepräsidenten der Landesverkehrswacht Bayern und wird diese Tätigkeit auch nach ihrer aktiven Dienstzeit bei der Polizei weiter ausüben.

Werdegang Kriminaloberrätin Carina Urban (43)

Carina Urban begann ihre polizeiliche Laufbahn 1999 mit dem Studium für die 3. Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst) in Nabburg und Fürstenfeldbruck. Ihre erste Verwendung ab August 2002 war bei der damaligen PI Regensburg 1. Im Jahr 2004 folgte die Versetzung in das Polizeipräsidium München, wo sie von 2004 - 2009 als stellv. Dienstgruppenleiterin und stellv. Verfügungsgruppenleiterin bei verschiedenen Polizeiinspektionen eingesetzt war. Ab 2007 nahm sie am Förderverfahren für Ämter der 4. Qualifikationsebene teil. Hier war sie beim Kriminalfachdezernat 4 - K 45 - Staatsschutz, als Außendienstleiterin beim Abschnitt Ost, als Dienstgruppenleiterin bei der PI 24 und beim Kriminalfachdezernat 9 tätig. Ab September 2009 war Urban Dienstgruppenleiterin bei der PI 41 - Laim sowie Ersatz-Außendienstleiterin beim Abschnitt West. 2010 leitete sie für sechs Monate im Rahmen einer Führungsbewährung die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Nach erfolgreichem Abschluss des Förderverfahrens studierte Urban an Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck und an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Ab Oktober 2013 war sie drei Jahre lang als höhere Beamtin vom Dienst beim Polizeipräsidium München eingesetzt. Es folgte im Oktober 2016 die Versetzung in das Polizeipräsidium Oberpfalz, wo sie zuerst beim Sachgebiet E 2 - Ordnungs- und Schutzaufgaben und ab Februar 2017 als Leiterin des Sachgebiets Einsatz und zugleich stellv. Dienststellenleiterin bei der PI Regensburg eingesetzt war. Im August 2019 folgte der Wechsel in das Polizeipräsidium Niederbayern zum dortigen Sachgebiet E 3 - Kriminalitätsbekämpfung als stellv. Sachgebietsleiterin. Zum 01.03.2023 übernimmt Urban nun die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg.