POING, LKR. EBERSBERG Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde heute Vormittag der Leiter der Polizeiinspektion Poing, Polizeioberrat Helmut Hintereder, in den Ruhestand verabschiedet.

Zahlreiche Ehrengäste aus den Kreisen der Politik, der Polizei, der Justiz, der Feuerwehr, der Rettungs- und Hilfsorganisationen, der Institutionen und Behörden waren gekommen, dem Festakt in der Aula der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße beizuwohnen und den angehenden Pensionär zu würdigen.

Helmut Hintereder blickt auf knapp 42 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei zurück. Die letzten 14 davon leitete er die Polizeiinspektion Poing mit sicherer Hand. „Heute muss ich erneut schweren Herzens einen Polizisten der alten Riege gehen lassen“, so Polizeipräsident Günther Gietl. Mit seiner Art und seiner Expertise habe Hintereder stets alle um sich herum bereichert.

Auch der Bürgermeister Poings, Thomas Stark, und die stellvertretende Landrätin, Magdalena Föstl, bedankten sich bei Polizeioberrat Helmut Hintereder für seine Leistung und hießen den nun für sechs Monate mit den Führungsaufgaben betrauten Polizeioberkommissar Daniel Schubert herzlich willkommen.

Herr Polizeipräsident Günther Gietl wünschte Polizeioberkommissar Daniel Schubert viel Erfolg für seine Führungsbewährung und dem angehenden Pensionisten Helmut Hintereder viel Glück, Gesundheit und Freude für den neuen Lebensabschnitt.