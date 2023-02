Dreister Einbrecher auf Flucht beobachtet - Polizei sucht weitere Zeugen

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagmorgen konnten aufmerksame Nachbarn einen Dieb auf der Flucht aus einem Wohnhaus beobachten. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise.

Der dreiste Einbrecher hatte um kurz vor 09:00 Uhr offenbar ein offenstehendes Fenster des Einfamilienhauses im Asternweg genutzt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ein aufmerksamer Anwohner hat den Täter schließlich gesehen, als dieser aus dem Fenster kletterte und zu Fuß in Richtung Spessartstraße flüchtete.

Trotz kurzer Verfolgung und sofortiger Verständigung der Obernburger Polizei konnte der Mann unerkannt entkommen. Er ist mit Schmuck mit noch unbekanntem Wert verschwunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, insbesondere im Hinblick auf den Fluchtweg und auch ein mögliches Fluchtfahrzeug, um Hinweise.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 30 Jahre alt

Ungefähr 180 cm groß und schlank

Dunkel gekleidet

Trug einen Trainingsanzug und eine leicht glänzende Daunenjacke

Hatte schwarz/weiße Sneaker an

Trug eine FFP-2-Maske vor dem Gesicht

Hatte dunkle Handschuhe an

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Gegenstände aus Höfen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen Privatgrundstücke betreten und verschiedene Gegenstände gestohlen. Die Polizei Alzenau ermittelt.

Erst kürzlich wurde polizeibekannt, dass sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen um 03:40 Uhr Zugang zu zwei Grundstücken von Wohnhäusern in der Portenstraße verschafft hat. Dort hat er unter anderem aus einem Carport eine Fahrradtasche sowie aus einem weiteren Hof eine Elektrokochplatte entwendet. Der Wert der Gegenstände liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

EC-Karte an Zigarettenautomaten vergessen - Unbekannter nutzt den Fund aus - Polizei sucht Zeugen

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Ein 37-Jähriger hat am Dienstag seine EC-Karte an einem Zigarettenautomaten liegen lassen. Ein bislang Unbekannter hat die Situation ausgenutzt und damit weitere Packungen aus dem Automaten geholt.

Die unberechtigte Nutzung der Karte muss sich zwischen 21:00 Uhr und 23:50 Uhr ereignet haben. Tatort war der Zigarettenautomat im Weibersweg. Nachdem der Karteninhaber den Verlust der Karte und die Abbuchungen bemerkt hatte, erstattete er Anzeige bei der Obernburger Polizei.

Der unbekannte Täter hat Zigaretten im Wert eines hohen zweistelligen Geldbetrags aus dem Automaten gezogen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die im relevanten Zeitraum eine Person beobachten konnten, die ungewöhnlich viele Packungen gekauft hat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am Donnerstag, zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr, die Hausfassade und ein Fallrohr an einem Wohnhaus in der Bürgstadter Straße beschädigt. Der Schaden wurde mutmaßlich von einem Kleintransporter verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.