332. Brandstiftung – Haidhausen

Am Mittwoch, 22.02.2023, informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eines Autohauses in Haidhausen gegen 04:30 Uhr, die Polizei über den Notruf 110 über ein brennendes Fahrzeug auf dem Firmengelände.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Porsche Hybrid-Pkw, der zum Brandzeitpunkt mit einer Ladesäule verbunden war, bereits in Vollbrand. Eine Glasscheibe und die Außenfassade des angrenzenden Bürogebäudes wurden durch die große Hitze ebenfalls beschädigt.

Der Brand konnte durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr München gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich.

Beamte des Kommissariats 13 (Branddelikte) nahmen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamtes die Ermittlungen am Brandort auf. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen werden wegen einer möglichen politischen Motivation der Tat vom Kommissariat 43 (Politisch motivierte Kriminalität) fortgeführt.

Für das Fahndungsplakat klicken Sie bitte hier.

333. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 13:10 Uhr, fuhr eine 68-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Chevrolet Pkw auf der Chiemgaustraße stadteinwärts. Sie wollte die Kreuzung zur Rosenheimer Straße geradeaus überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein 85-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Mercedes Pkw auf der Rosenheimer Straße stadtauswärts.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, nachdem die 68-Jährige nach ersten Ermittlungen trotz des für sie geltenden Rotlichts in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 85-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es für eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

334. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Tretroller vom Marienplatz in Richtung Tal. Als er die Kreuzung zum Viktualienmarkt querte, passierte er einen auf dem Gehweg befindlichen 70-Jährigen Fußgänger (ebenfalls mit Wohnsitz in München), der ihm entgegenkam. Der 70-Jährige rief dem 36-Jährigen etwas hinterher, da es ihn störte, dass er mit dem Tretroller den Gehweg benutzte.

Daraufhin drehte sich der 36-Jährige um und stieß den 70-Jährigen von hinten gegen den Rücken. Der Rentner kam dadurch zu Fall, wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt.

Unbeteiligte Zeugen verständigten die Polizei, die den 36-Jährigen zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiinspektion 11 (Altstadt) nahmen. Gegen den 36-Jährigen wurde Anzeige aufgrund einer Körperverletzung erstattet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

335. Versuchter Diebstahl aus Pkw – Heimstetten

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Zeuge dem Polizeinotruf 110 mit, dass auf dem Parkplatz neben dem S-Bahnhof Heimstetten ein Mann versucht, die Scheibe eines Autos einzuschlagen.

Sofort begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort. Dort trafen sie auf den Tatverdächtigen. Es handelt es sich um einen 45-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach aktuellen Erkenntnissen versuchte der 45-Jährige mit einem Stein die Scheibe des Pkw einzuschlagen und rüttelte im Anschluss am Türgriff. Die Scheibe des Pkw hielt dem Schlag stand und wurde nur leicht beschädigt.

Der 45-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er wird wegen versuchten Diebstahls aus einem Pkw angezeigt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

336. Zimmerbrand – Neuhausen

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 18:40 Uhr, teilte der Betreuer eines 80-Jährigen mit Wohnsitz in München über die integrierte Leitstelle mit, dass die Wohnung des 80-Jährigen stark verraucht ist. Der Pfleger hatte den Senior bereits aus der Wohnung gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 80-Jährige eine Pfanne mit Essen auf dem Herd vergessen. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Der 80-Jährige musste mit einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Wohnung selbst entstand kein Sachschaden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

337. Sexuelle Belästigung – Laim

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 05:30 Uhr, befand sich eine 39-Jährige mit Wohnsitz in Dachau zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte. Hierbei wurde sie im Bereich der Elsenheimerstraße von einem unbekannten Mann angesprochen.

Er äußerte sich der 39-Jährigen gegenüber anzüglich und legte gegen ihren Willen den Arm um sie. Die 39-Jährige gab dem Unbekannten zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen solle. Der unbekannte Täter verfolgte sie weiter und die 39-Jährige flüchtete in ihre Arbeitsstätte. Erst dann entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die 39-Jährige zeigte den Vorfall erst einige Zeit später bei der Polizei an.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, athletisch; dunkle Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Elsenheimerstraße und Lautensackstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

338. Aggressionsdelikt – Schwabing

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 01:30 Uhr, befand sich eine zivile Streife der Münchner Verkehrspolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Leopoldstraße. Gegen 01:30 Uhr fiel ihnen ein Opel Pkw auf, der auf der Leopoldstraße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Die Beamten, deren Fahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, folgten dem Fahrer und wollten dessen Geschwindigkeit messen. Sie setzten sich dafür vor den Pkw. Der Fahrer des Opels beschleunigte daraufhin auf ca. 90 km/h und unterschritt den erforderlichen Sicherheitsabstand deutlich. Außerdem betätigte er noch mehrmals die Lichthupe.

An einer roten Ampel fuhr der Opel-Fahrer neben das Fahrzeug der Polizeibeamten. Sie wurden von der Gruppe aus dem Opel beschimpft. Daraufhin hielten die Polizeibeamten das Fahrzeug an und kontrollierten das Fahrzeug.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz Landkreis Freising. Mit ihm Fahrzeug befanden sich noch vier weitere junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren.

Der 18-Jährige wird wegen Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Der Beifahrer wird außerdem wegen Beleidigung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

339. Terminhinweis: Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2022 der Münchner Polizei

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski stellt im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2022 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Montag, 27.02.2023 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt.

Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung. Alle Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen.

Auf dem offiziellen facebook- und twitter-Kanal der Polizei München wird die Pressekonferenz live übertragen.