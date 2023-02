ZIRNDORF. (259) Zwischen Mittwochnachmittag (22.02.2023) und Donnerstababend (23.02.2023) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr am Mittwoch und 18:30 Uhr am Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heimgartenstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend bislang unerkannt.

Ob die Täter etwas entwendeten, konnte bislang nicht geklärt werden. Bei der Tatausführung verursachten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt