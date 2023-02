KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro verursachte am Donnerstagnachmittag, 23. Februar 2023, der Brand in einer Lagerhalle in Kiefersfelden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und bittet in dem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Über Notruf hatte ein Zeuge am gestrigen Donnerstag gegen 17.30 Uhr den Brand einer Lagerhalle in der Thierseestraße in Kiefersfelden mitgeteilt. Minuten nach der Alarmierung waren die Helfer der Feuerwehr und der örtlichen Polizei vor Ort. Die Lagerhalle stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Menschen waren zum Glück aber nicht in Gefahr. Ein Wohnmobil, welches in der Halle eingestellt war, wurde ein Raub der Flammen und vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Fahrzeug wird auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt.

Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Rosenheim vor Ort für die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung liegt bei den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.

Die Kripo bittet in dem Zusammenhang auch darum, dass sich Zeugen, die sich zur Zeit des Brandes (23. Februar gegen 17.30 Uhr) im Bereich der Lagerhalle bzw. des nahegelegenen Parkplatzes „Gießenbachklamm“ aufhielten und die sachdienliche Angaben machen können, unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei den Ermittlern melden.