Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kripo bittet um Zeugenhinweise

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Innerhalb der letzten beiden Wochen haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus verschafft und mutmaßlich Wertsachen entwendet. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 15. Februar, 18:30 Uhr, und dem gestrigen Mittwoch, 13:50 Uhr, gewaltsam in die Wohnungen eines Zweiparteienhauses im Akazienweg eingedrungen. Sie hatten sich die längere Abwesenheit der Bewohner offensichtlich zunutze gemacht, durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Hauseigentümerin hatte den Einbruch bemerkt, als sie in dem Gebäude nach dem Rechten sehen wollte und verständigte die Polizei.

An der Haustür und auch den Wohnungstüren ist Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden. Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die inzwischen von der Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen wurden.

Die Polizei hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und stellt folgende Fragen:

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Akazienwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Fahrzeugkontrolle auf der A3 - Fahrerin alkoholisiert - Geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Autobahnpolizei stellte bei der Kontrolle eines Pkw am Mittwochnachmittag geringe Mengen Betäubungsmittel und den Führerschein der berauschten Fahrerin sicher.

Die Beamten unterzogen den Ford Fiesta, der mit einer 40-jährigen Fahrerin und ihrem 35-jährigen Beifahrer besetzt war, gegen 17:00 Uhr einer Verkehrskontrolle. Die Frau räumte hierbei ein Alkohol getrunken und am Tag davor auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille Alkohol.

Zudem stießen die Polizisten auf wenige Gramm Haschisch, als sie das Fahrzeug durchsuchten. Die Betäubungsmittel waren beiden Insassen zuzuordnen, weshalb auch gegen beide ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden musste.

Die 40-Jährige musste wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein stellten die Beamten vorläufig sicher.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Dienstag wurde ein Lichtmast auf dem OBI-Parkplatz in der Breitendieler Straße angefahren und beschädigt. Der Zeitraum, in der die Unfallflucht geschehen sein muss, lässt sich auf 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr eingrenzen. Aufgrund des Schadensbildes wird derzeit ein Lkw als Verursacherfahrzeug vermutet.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 11:30 Uhr, und Dienstag, 20:00 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes in der Friedenstraße beschädigt. Ein Unbekannter hat den Lack auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 17:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Fahrertüre eines Audi A4 eingeschlagen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Das Auto war am Parkplatz vor dem Bahnhof abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des „Cleverfit“ in der Hanauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Ford Kuga wurde an der linken Seite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Der schlafende Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter mit serbischer Zulassung wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23:40 Uhr und 02:15 Uhr, bestohlen. Ein Unbekannter hatte offensichtlich die Fahrerkabine geöffnet und den Geldbeutel des Mannes mit mehreren hundert Euro Inhalt entwendet.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.