331. Serie von Kellereinbrüchen – Stadtgebiet

Seit Beginn des Jahres kam es in München, insbesondere in den Stadtteilen Harlaching, Giesing und Ramersdorf, in einer Vielzahl von Fällen zu Einbrüchen in die Keller von Wohngebäuden. Die Täter zielen dabei auf in den Kellerabteilen gelagerte, hochwertige Fahrräder und E-Bikes ab. Dazu dringen sie zumeist auf unbekannte Weise in die Keller der Mehrfamilienhäuser ein und verschaffen sich dort gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen.

Erst im Laufe des Mittwochs, des 23.02.2023 wurde festgestellt, dass in fünf Fällen Kellerabteile im Bereich der Balanstraße aufgebrochen worden waren. Dabei wurden u. a. hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Insgesamt sind der Polizei seit Jahresbeginn mehrere dutzend Fälle bekannt geworden, bei denen sich der Beuteschaden auf mehrere Zehntausend Euro beläuft.

Die Ermittlungen führt in allen Fällen das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Polizei.

Präventionshinweise der Münchner Polizei: