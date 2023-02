NÜRNBERG. (257) Am frühen Donnerstagmorgen (23.02.2023) besprühten zwei junge Männer mehrere Hauswände in der Nürnberger Innenstadt. Beamte nahmen die Beschuldigten kurz darauf fest.



Gegen 01:45 Uhr fielen Zivilbeamten zwei Männer auf, die sich in der Nürnberg Innenstadt in auffälliger Weise aufhielten. Kurz darauf beobachteten die Beamten die beiden, als sie Schriftzüge an mehreren Hauswänden anbrachten.

Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle der beiden 22- und 23-jährigen Männer und der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Spraydosen und Lackstifte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten bei einer Absuche im Tatortbereich weitere Graffiti fest, die augenscheinlich den beiden Männern zuzuordnen sind.

Bei der durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordneten Durchsuchung der Zimmer der beiden Männer fanden die Beamten weitere Beweismittel. Sie müssen sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Erstellt durch: Tobias Huthmacher