REHAU, LKR. HOF. In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte gleich dreimal in verschiedene Firmengebäude in Rehau ein. In zwei weiteren Fällen blieb es bei Hausfriedensbruch. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5.30 Uhr, drangen Diebe auf dem Gelände eines Industriekomplexes in der Rudolf-Strunz-Straße in zwei benachbarte Firmengebäude ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Gold im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an.

Die Täter hatten es im selben Tatzeitraum auf eine weitere Firma in der Straße „Ziegelhüttenweg“ abgesehen. Dort erbeuteten sie knapp 100 Euro Bargeld und hinterließen einen Schaden von zirka 2.000 Euro.

In zwei weiteren Fällen ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruch, da sich die Unbekannten in derselben Tatnacht jeweils unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „Wachtalweg“ und in der Regnitzlosauer Straße verschafften. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Zusammenhang der Taten auszugehen. Die Kripo Hof sucht in diesem Zuge nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.