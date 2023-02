324. Sturz auf Rolltreppe; eine Person verletzt – Hauptbahnhof

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München im zweiten Untergeschoss des U-Bahnhofs Hauptbahnhof. Er wollte von dort mit der Rolltreppe nach unten ins dritte Untergeschoss fahren. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der 55-Jährige etwa im mittigen Bereich der Rolltreppe nach vorne und stürzte nach unten. Er blieb am Fuß der Rolltreppe liegen.

Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst. Der 55-Jährige wurde bei dem Sturz im Kopfbereich verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

325. Täterermittlung nach Opferstockaufbrüchen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 03.04.2020, Nr. 448

In der Nacht von Mittwoch, 01.04.2020 auf Donnerstag, 02.04.2020, sowie in der Nacht von Mittwoch, 03.06.2020 auf Donnerstag 04.06.2020, wurde von einer unbekannten Person in zwei Kirchen in der Altstadt eingebrochen. Im Inneren der Kirchen wurden mehrere Opferstöcke gewaltsam geöffnet und das Bargeld daraus entwendet.

In beiden Fällen wurde am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Dabei konnten tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden, die nun nach Abgleich mit der bulgarischen DNA-Datenbank einem 30-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden konnten. Der aktuelle Aufenthaltsort des 30-Jährigen ist nicht bekannt.

326. Einbruch in Wohnung – Berg am Laim

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 16:20 Uhr, stellte ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München fest, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war. Der 66-Jährige verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise durch die Hauseingangstür und drangen gewaltsam in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein. Die dahinterliegenden Räumlichkeiten wurden im Anschluss durchsucht und es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Bei der Nachbarschaftsbefragung gab eine Anwohnerin an, dass sie gegen 14:40 Uhr hörte, wie an der Tür des 66-Jährigen geklingelt wurde und später eine Tür zufiel.

Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 22.02.2023, zwischen 14:30 Uhr und 16:20 Uhr, im Bereich der Hohenburgstraße, Roßsteinstraße, Ursberger Straße, Hansjakobstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

327. Einbruch in Wohnung – Harlaching

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 23:30 Uhr, kehrte ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München zu seiner Wohnung zurück. Dort stellte er fest, dass sowohl die Haus- als auch die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet worden waren. Der 82-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Im Inneren der Wohnung wurden Schubladen und Schränke durchwühlt.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten diverse Schmuckstücke. Nach der Tat konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 22.02.2023, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr, im Bereich der Harthauser Straße, Holzkirchner Straße, Geiselgasteigstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

328. Einbruch in Bildungsstätte – Solln

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 07:30 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in Solln den Polizeinotruf 110, da in diese eingebrochen worden war.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam Zutritt durch eine Tür an der Gebäuderückseite der Bildungsstätte. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht sowie eine weitere Bürotür gewaltsam geöffnet. Es wurden zwei Geldkassetten mit Bargeld entwendet.

Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 21.02.2023, 16:00 Uhr und Mittwoch, 22.02.2023, 07:30 Uhr, im Bereich der Allescherstraße, Hofbrunnstraße, Becker-Gundahl-Straße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

329. Einbruch in Einfamilienhaus – Gern

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 16:40 Uhr, kehrte eine 64-Jährige mit Wohnsitz in München in ihr Einfamilienhaus zurück. Im Erdgeschoss vernahm sie verdächtige Geräusche aus dem Keller und sah nach. Sie bemerkte im Keller zwei fremde Männer und flüchtete zu einer Nachbarin. Die Nachbarin verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Streifen überprüften das Anwesen und konnten dort niemanden mehr antreffen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster. Die Räumlichkeiten dahinter wurden durchsucht und die Täter entwendeten Schmuck.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, kurze weiße Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wilhelm-Düll-Straße, Tizianstraße, Waisenhausstraße (Gern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

330. Brandlegung in einer Kirche – Untersendling

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 14:30 Uhr, kam eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding in die Pfarrkirche St. Heinrich in der Scharnitzstraße. Sie stellte fest, dass auf einem Tisch im Kirchengebäude mehrere Gesangsbücher brannten. Die 60-Jährige rief eine Angestellte der Kirchengemeinde hinzu. Gemeinsam konnten die beiden das Feuer selbst löschen. Anschließend kontaktierte die Angestellte den Polizeinotruf 110.

Die entsandte Polizeistreife konnte feststellen, dass der Kirchenraum verwüstet worden war. Es waren Kerzen umgeworfen und Gesangsbücher auf dem Boden verteilt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrkirche St. Heinrich, Scharnitzstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.