DEGGENDORF. Ein 38-Jähriger Unternehmer steht im Verdacht Gelder seiner Kunden veruntreut zu haben. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen und dauern an.

Nach Anzeigenerstattung mehrerer Geschädigter wurden von der Kripo Deggendorf Mitte Februar die Ermittlungen gegen den 38-jährigen, dessen Unternehmen der Immobilienbranche im Landkreis Deggendorf ansässig ist, aufgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in Zusammenhang mit seiner unternehmerischen Tätigkeit, in mehreren Fällen ihm von seinen Kunden anvertraute Gelder veruntreut zu haben. Am Dienstag, den 21.02.2023, wurden zwei Objekte des 38-Jährigen durchsucht, er selbst wurde vorläufig festgenommen.

Ersten vorläufigen Schätzungen zufolge wurde nach aktuellem Stand ein Betrag im mittleren 6-stelligen Bereich veruntreut. Der genaue Umfang der Tathandlungen ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen aber davon aus, dass es noch weit mehr Geschädigte gibt.

Der Tatverdächtige wurde gestern (22.02.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin am zuständigen Amtsgericht in Deggendorf vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachtes der Untreue in mehreren Fällen – er wurde in eine JVA eingeliefert.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden von der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf fortgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 23.02.2023, 12.45 Uhr