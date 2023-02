WÜRZBURG / INNENSTADT. Der Raub eines Taschenkalenders am Hauptbahnhof brachte einen 26-Jährigen ins Gefängnis. Am Montagabend hatte er einem 73-Jährigen gewaltsam einen Kalender abgenommen und konnte kurz nach der Tat von einer Streife der Würzburger Polizei vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.



Aus bislang ungeklärten Gründen hatte es der 26-Jährige gegen 18:45 Uhr auf den Taschenkalender des Seniors abgesehen, der auf einer Bank in der Bahnhofshalle saß. Dem Sachstand nach schlug der Tatverdächtige das Opfer und entriss ihm den Taschenkalender. Bereits kurz nach der Tat konnten alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt den 26-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle vorläufig festnehmen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo den Wohnsitzlosen am Dienstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes. Im Anschluss kam der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.