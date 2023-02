FÜRTH. (251) Am späten Dienstagabend (21.02.2023) drangen zunächst Unbekannte in den Lagerraum eines Einkaufszentrums in der Fürther Innenstadt ein, beschmierten die Wand und entleerten einen Feuerlöscher. Die Polizei Fürth konnte zwei mutmaßliche Tatverdächtige ermitteln.



Gegen 23:00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes ein Alarm der Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums an der Fürther Freiheit ein. Als die Feuerwehr eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein Feuerlöscher in einem Lagerraum mutwillig entleert wurde und den Feueralarm ausgelöst hatte.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth stellten fest, dass sich die Tatverdächtigen mutmaßlich über eine Laderampe Zugang zu dem Lagerraum verschafft hatten. Die Beamten bemerkten zudem, dass die Täter nicht nur den Feuerlöscher entleert hatten, sondern auch noch mit Würzsoße zwei Mädchennamen an die Wand geschmiert hatten.

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Polizisten zwei Mädchen, die sich unweit des Tatortes aufhielten. Eine Identitätsfeststellung ergab, dass die Vornamen der beiden mit den Schmierereien im Lagerraum übereinstimmten. Die beiden 13- und 14-Jährigen trugen zur Aufklärung der Tat bei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die 14-jährige Jugendliche und einen weiteren 14-Jährigen, der am Tattag im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen wurde. Die beiden müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.



