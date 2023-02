HÖCHSTADT AN DER AISCH. (250) In der Nacht von Dienstag (21.02.2023) auf Mittwoch (22.02.2023) wurden in einem Ortsteil von Mühlhausen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) mehrere GPS-Module aus Traktoren entwendet. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und sucht Zeugen.



Zwischen 17:00 Uhr am Dienstag und 09:00 Uhr am Mittwoch entwendeten Unbekannte aus zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Ortsteil Schirndorf mehrere GPS-Module samt zugehörigen Antennen aus hochwertigen Traktoren. In einem Fall hebelten die Diebe dafür mutmaßlich das Schloss einer Halle auf, wo sie zusätzlich eine Geldkassette samt Inhalt entwendeten.

Insgesamt beläuft sich der Entwendungsschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0911 2112 – 3333 zu melden.



