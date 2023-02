REGENSBURG. Ein Mitarbeiter eines Paketzentrums verständigte am 21. Februar 2023 gegen Mittag die Polizei, weil ihm im Paketzentrum ein beschädigtes Paket auffiel, das Marihuana enthielt. Beim Empfänger des Pakets fand die Polizei dann mehr als zwei Kilo Haschisch.

Der Mitarbeiter im Paketzentrum übergab den Polizeibeamten ein Paket mit etwa 400 Gramm Marihuana. Weil der Verdacht bestand, dass der Empfänger mit Betäubungsmitteln handeln könnte, erließ das Amtsgericht Regensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung bei dem 36-jährigen Regensburger, der das Paket empfangen sollte. In der Wohnung im Regensburger Osten fanden die Ermittlerinnen und Ermittler schließlich etwa 2,2 Kilogramm Haschisch und eine größere Menge Bargeld. Bei den Drogen wurde zudem ein Messer sichergestellt.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeiinspektion Regensburg dauern an. Der Beschuldigte wurde am gestrigen Mittwoch (22. Februar) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der 36-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.