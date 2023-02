WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. In der Nacht zu Mittwoch drang ein vorerst unbekannter Mann gewaltsam in ein Blumengeschäft ein, konnte allerdings noch auf frischer Tat von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der Einbrecher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 0:30 Uhr meldete eine Zeugin, die das Klirren einer Glasscheibe vernahm, einen Einbruch in ein Blumengeschäft in der Wenzelstraße. Sofort verlegten mehrere Streifenwägen der Würzburger Polizei zur Tatörtlichkeit. Polizeibeamten der Zentralen Ergänzungsdienste Würzburg gelang es, einen Mann, der bereits Bargeld und Gutscheine aus einer Kasse an sich genommen hatte, noch auf frischer Tat in den Verkaufsräumen anzutreffen und diesen vorläufig festzunehmen. Dem Geschäft entstand durch das Aufbrechen der Eingangstüre ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm direkt im Anschluss die weitere Sachbearbeitung. Der 42-Jährige Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen seiner Tat verantworten.