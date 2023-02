PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 22.02.2023 verschafften sich zwei Täter in Pfarrkirchen am Stadtplatz gewaltsam Zutritt in ein Antiquitätengeschäft und entwendeten Schmuckgegenstände.

Gegen 02:00 Uhr schlugen die vermummten Täter ein Fenster ein und gelangten so in das Geschäft. Von dort entwendeten sie Schmuckgegenstände, der Diebstahlsschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu den Einbruch übernommen.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 23.02.2023, 10:04 Uhr