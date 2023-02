NIEDERBAYERN. Eine Vielzahl von Besuchern nahmen wieder an den traditionellen politischen Aschermittwochsversammlungen in Niederbayern teil. Aus polizeilicher Sicht verliefen alle Veranstaltungen problemlos.

Am heutigen Aschermittwoch, 22.02.2023, fanden wieder die traditionellen Aschermittwochsveranstaltungen der politischen Parteien in Niederbayern statt. Die Versammlungen wurden durch verschiedene Dienststellen des Polizeipräsidium Niederbayern und Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unter der Gesamteinsatzleitung des Polizeipräsidium Niederbayern betreut. Die Versammlungsörtlichkeiten der einzelnen politischen Parteien verteilten sich über ganz Niederbayern. Die Polizei sorgte für den reibungslosen Verlauf der Versammlungen mit einem größtmöglichen Standard an Sicherheit.

Aus Sicht der niederbayerischen Polizei verlief der gesamte Einsatz sehr positiv. Auch die angemeldeten sonstigen Kundgebungen neben den Aschermittwochsveranstaltungen verliefen problemlos.

Polizeivizepräsident Manfred Gigler zeigte sich als verantwortlicher Gesamteinsatzleiter mit dem Verlauf des politischen Aschermittwochs 2023 sehr zufrieden. Die niederbayerische Polizei bedankt sich bei allen Besuchern und Teilnehmern für ihr rücksichtsvolles Verhalten sowie bei den Ordnungs- und Sicherheitskräften, den Organisatoren und Leitern der jeweiligen Versammlungen für die gute und professionelle Zusammenarbeit. Abschließend dankte der Einsatzleiter auch den eingesetzten Beamtinnen und Beamten aus ganz Bayern für ihre Unterstützung.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 22.02.2023, 15:55 Uhr