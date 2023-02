17-jähriger Schüler in Untersuchungshaft

Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts des versuchten Totschlags

Zeugenaufruf

MARKT INDERSDORF, LKR. DACHAU Am frühen Morgen des Rosenmontags (20.02.2023) entwickelte sich auf dem Parkplatz des S-Bahnhofes in Karpfhofen ein Streit zwischen mehreren männlichen Personen. In dessen Verlauf erlitt einer der Streitbeteiligten gegen 00.45 Uhr eine lebensbedrohliche Halsverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Dachau verbracht und dort notoperiert. Der 21-jährige Geschädigte befindet sich nach Auskunft der Ärzte mittlerweile außer Lebensgefahr.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konkretisierte sich ein dringender Tatverdacht gegen einen unmittelbar nach der Tat flüchtigen 17-jährigen Schüler. Dieser konnte wenig später in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden und wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Haftrichter wegen Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die sich in der Nähe des Bahnhofes in Karpfhofen aufgehalten haben, verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.