MARKT RENNERTSHOFEN, OT BERTOLDSHEIM, LKR. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN Wie bereits berichtet (s. unten) wurde am Nachmittag des 20.02.2023 die Leiche eines 19-Jährigen in Bertoldsheim aufgefunden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete zur Klärung der genauen Todesumstände eine Obduktion des Leichnams an, die am heutigen Tage am Institut für Rechtsmedizin der LMU München durchgeführt wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss von einem tragischen Unglücksgeschehen ausgegangen werden.

Der junge Mann kam durch Sturz in einen mit Wasser gefüllten Brunnenschacht ums Leben.

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Gewalt- bzw. Fremdeinwirkung vor.

ursprüngliche Pressemeldung vom 20.02.2023:

Markt Rennertshofen, OT Bertoldsheim, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 20.02.2023

Vermisster wird tot aufgefunden

Heute Nachmittag wurde auf einem Grundstück in Bertoldsheim eine tote Person aufgefunden. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt ergaben, handelte es sich hierbei um die Leiche eines 19-Jährigen aus Rain (Landkreis Donau-Ries).

Der junge Mann wurde im Laufe des gestrigen Tages von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er am Samstagabend von einer Faschingsfeier in Bertoldsheim nicht nach Hause zurückkehrte.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen in den Bereichen Bertoldsheim und Rain wurden auch durch einen Polizeihubschrauber und Personensuchhunde unterstützt.

Die genauen Todesumstände sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.