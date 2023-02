0367 - Trickdiebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (21.02.2023) kam es gegen 09:45 Uhr in der Neuburger Straße (im Bereich der 220er Hausnummern) zu einem Trickdiebstahl. Ein 83-jähriger Mann hob zunächst Geld in einer Bank ab. Als er auf einem Parkplatz in seinen Pkw einsteigen wollte wurde er durch eine unbekannte Person berührt die sich sofort wieder entfernte. Hierauf kam eine weitere Person auf den Mann zu und erklärte, dass dessen Jacke nun verschmutzt sei. Der Unbekannte half dem 83-Jährigen im Anschluss den Schmutz zu entfernen. Hierbei entwendete der Unbekannte das Geld aus der Jacke des 83-Jährigen. Den Diebstahl bemerkte der Mann jedoch erst auf dem Weg nach Hause. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der Täter kann durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 cm groß und er trug eine dunkle Jacke.

Der Täter, der den Mann anrempelte, konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

0368 – Einbruch in Wohnobjekt

Lechhausen – In der Zeit von Montag (20.02.2023) 20:00 Uhr auf Dienstag (21.02.2023) 11:00 Uhr wurde in ein Wohnobjekt in der Landwehrstraße eingebrochen. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich Zutritt in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Hierbei wurden Schmuck und Bargeld in einem mittleren vierstelligen Betrag entwendet. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

0369 – Sachbeschädigung durch Feuer

Oberhausen – Am Dienstag (21.02.2023) fiel einer Streife gegen 19:30 Uhr in der Äußeren Uferstraße ein brennender Strohballen auf. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Ballen, hierbei kam es auch zu einer kurzen Sperrung der Dieselstraße.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Feuer bewusst gelegt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

0370 – Fahrradunfall führt zu weiteren Delikten

Universitätsviertel – Am Dienstag (21.02.2023) wurde der Polizei gegen 22:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in der Forschungsallee mitgeteilt. Die zwei Radfahrer sind laut einem Zeugen zusammengestoßen, es kam jedoch zu keinem Sturz. Einer der Radfahrer, ein 42-jähriger Mann, floh von der Unfallstelle, weshalb der Zeuge dem Mann folgte und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhielt. Der zweite Radfahrer konnte während der Aufnahme jedoch auch nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem 42-Jährigen konnte bei der Aufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab circa 0,5 Promille. Auch gab er an vor kurzen Drogen konsumiert zu haben. Zudem konnten Betäubungsmittel bei dem Mann festgestellt werden. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Kontrolle ergab auch, dass der Mann sein Pedelec „frisiert“ hatte und dieses die Tretkraft auch bei höheren Geschwindigkeiten als den zulässigen 25 km/h unterstützt. Das Fahrzeug wurde deshalb sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen und hier insbesondere den zweiten Fahrradfahrer des anfänglichen Unfalls sich bei der Polizei unter der 0821/323-2710 zu melden.

0371 – Diebstahl von Rädern

Antonsviertel – In der Zeit von Montag (20.02.2023) 17:00 Uhr bis Dienstag (21.02.2023) 08:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Eichleitner Straße (im Bereich der 10er Hausnummern). Auf einem dort gelegenen Parkplatz wurden durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen von drei Fahrzeugen die Reifen inklusive Felgen entwendet.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

0372 – Nach Flucht gestellt: Zeugen gesucht

A8/ AS Augsburg Ost / FR Stuttgart – Am Mittwoch (22.02.2023) wollte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck gegen 03:00 Uhr einen 37-jährigen Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 37-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltesignale und wollte sich der Anhaltung entziehen. Im Bereich der AS Augsburg West konnten Streifen der Autobahnpolizei Augsburg den 37-Jährigen aufnehmen. Dieser verließ die A8 an der AS Augsburg Ost. Hierbei konnte sich der Fahrer kurzfristig den Streifen entziehen. Das Fahrzeug konnte nach kurzer Zeit verlassen auf dem Parkplatz des Europaweihers festgestellt werden. Durch den Einsatz einer Drohne konnte der 37-Jährige am Ufer des Weihers festgestellt und widerstandlos festgenommen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem konnte ermittelt werden, dass der 37-Jährige einerseits nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, andererseits bestand gegen ihn ein Haftbefehl, der durch Zahlung einer Geldbuße abgewandt werden konnte.

Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des 37-Jährigen mit seinem blauen Mercedes möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der APS Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.