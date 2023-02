321. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 21.02.2023, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Kraftrad Aprilia auf der Leopoldstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf der zweispurigen Straße fuhr links neben ihm ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw VW in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Hausnummer 230 kam es an der Fahrstreifenbegrenzung zwischen den beiden Fahrstreifen zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Kraftrad stieß dabei mit der linken Seite gegen die rechte Seite des Pkw des 55-Jährigen. Der 27-Jährige kippte daraufhin nach links und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 55-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen besonderen Verkehrsbehinderung.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

322. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Ramersdorf

Am Montag, 20.02.2023, gegen 23:30 Uhr, befanden sich Polizeibeamte bei einer Tankstelle in der Chiemgau Straße. Sie wurden dort vom 54-jährigen Pächter auf eine beschädigte Glasscheibe auf der Rückseite der Tankstelle aufmerksam gemacht. Dort stellten die Beamten zwei mutmaßliche Einschusslöcher in der Scheibe fest.

Während sich die Polizisten und der Tankstellenpächter noch vor der Scheibe befanden, wurden sie mit Stahlkugeln beschossen. Verletzt wurde hierbei niemand. Weitere Stahlkugeln konnten unter Hinzuziehung eines Diensthundes auf der angrenzenden Baustelle festgestellt werden.

Einige Zeit später konnte im Umfeld der Tankstelle eine Person kontrolliert werden, welche im Vorfeld die Polizisten verbal angegangen hatte. Hierbei handelte es sich um einen 52-Jährigen mit Wohnsitz in München. Während der Kontrolle äußerte der 52-Jährige reichsbürgertypische Parolen. Außerdem führte er offen ein Messer mit sich.

Nachdem er dieses auf Ansprache nicht ablegen wollte, wurde er von den Einsatzkräften zu Boden dirigiert. Im Anschluss wurde er auf eine Dienststelle gebracht.

Im Verlauf der Spurensicherung an der Tankstelle konnte unweit eine Zwille aufgefunden werden, mit der die Stahlkugeln vermutlich verschossen worden waren. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 52-Jährigen konnten die Verpackungen der Zwille und der Stahlkugeln aufgefunden werden. Außerdem wurde in der Wohnung noch eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer festgestellt.

Zudem hatte der 52-Jährige Gegenstände in der Wohnung, welche der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen sind. Die Gegenstände und Waffen wurden sichergestellt.

Der 52-Jährige wurde nach erfolgter Anzeigenaufnahme entlassen. Er wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

323. Versuchter Wohnungseinbruch – Berg am Laim

Am Dienstag, 21.02.2023, gegen 14:00 Uhr, stellte eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München fest, dass in ihr Wohnanwesen eingebrochen worden war. Die 60-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen hatten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite der Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Im Anschluss wurden die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht. Der oder die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen Samstag, 18.02.2023, 10:00 Uhr und Dienstag, 21.02.2023, 14:00 Uhr im Bereich der Jella-Lepmann-Straße, Anne-Frank-Anger, St.-Veit-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.