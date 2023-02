WÜRZBURG. In der Nacht zu Sonntag soll ein 21-Jähriger Opfer eines Raubes in der Innenstadt geworden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Tat, aufgrund derer der Mann in einem Krankenhaus behandelt werden musste und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 0:35 Uhr befand sich ein 21-Jähriger vor einer Bar am Ulmer Hof. Dort soll er von einer Gruppe bislang unbekannter Männer angegangen worden sein und floh daraufhin fußläufig zum Marktplatz. Die Unbekannten sollen den 21-Jährigen dort eingeholt und anschließend zu Boden geschlagen haben. Die Angreifer sollen ihrem Opfer die Jacke, eine Umhängetasche sowie ein Mobiltelefon entrissen haben und anschließend geflohen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, zu denen keine nähere Beschreibung vorliegt, verlief bislang ergebnislos. Der 21-Jährige musste sich mit Prellungen zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben.



Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 0931/457-1732 zu melden.