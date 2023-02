ERLANGEN. (243) Bei einer Versammlung in der Erlanger Innenstadt am Dienstagabend (21.03.2023) beleidigte ein unbeteiligter Mann einen Versammlungsteilnehmer und griff eine weitere Demonstrantin an. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt.



Der 20-Jährige fiel gegen 20:00 Uhr am Rande eines Demonstrationsaufzugs in der Nürnberger Straße auf. Zunächst beleidigte er einen Versammlungsteilnehmer und beschimpfte diesen mit missbilligenden Ausdrücken. Kurz darauf stieß er einer weiteren Teilnehmerin mit der Hand gewaltsam gegen deren Oberkörper. Darüber hinaus trat der Mann auch noch gegen einen Lautsprecherwagen der Demonstranten.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten den alkoholisierten Mann noch vor Ort antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge trug die Versammlungsteilnehmerin durch den Angriff keine Verletzungen davon. Am Lautsprecherwagen entstand kein Sachschaden.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung verantworten. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Christian Seiler