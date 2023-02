KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Zwei unbekannte, maskierte junge Männer überfielen in den frühen Abendstunden des 21. Februar 2023 mit Messern bewaffnet die Aral Tankstelle in der Rosenheimer Straße in Kolbermoor. Die Kripo ermittelt nun und sucht Zeugen.

Am 21. Februar 2023 gegen 20:35 Uhr betraten zwei junge Männer die Aral Tankstelle in der Rosenheimer Straße in Kolbermoor. Beide hielten ein Messer in der Hand und forderten die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf.

Neben einem dreistelligen Betrag wurden von den beiden auch Rauch- und Tabakerzeugnisse erbeutet. Anschließend flüchteten sie zu Fuß von der Tankstelle in bislang unbekannte Richtung. Die Angestellte in der Tankstelle blieb glücklicherweise unverletzt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Überfalls wurde eine Großfahndung mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, der Bundespolizei sowie eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Diese führte jedoch bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Erste Ermittlungen vor Ort wurden noch am Tatabend vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte (K2) der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernommen.

Aus den bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgende Täterbeschreibung:

Die jungen Männer sprachen deutsch, waren schlank und trugen neben dunkler Oberbekleidung Turnschuhe. Bei der Tatausführung vermummten sich die Räuber mit Sturmhauben.

Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet nun auch um Zeugenhinweise:

Wem sind unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld der Tankstelle Personen aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf die so beschriebenen Personen geben?

Wer konnte außerdem verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle machen?

Hiesigen Erkenntnissen zufolge wurden die Täter möglicherweise bei der Flucht von einem Pärchen wahrgenommen, die in Tatortnähe auf einer Parkbank saßen.

Die Personen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der 08031/200-0 entgegen.