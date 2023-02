NÜRNBERG. (241) Unter dem Vorwand, Rauch- oder Brandmelder überprüfen zu müssen, gelangten in den vergangenen Wochen in Nürnberg mehrfach Trickbetrüger in Wohnungen und erbeuteten dabei Wertgegenstände und Bargeld. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt davor und gibt Verhaltenshinweise.



Stadtteilübergreifend kam es zurückliegend vermehrt zu Fällen, in denen bislang Unbekannte an Wohnungstüren klingelten und vorgaben, Rauch- oder Brandmelder prüfen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Täter Zugang zum Wohnungsinnern. Nachdem die vermeintlichen Handwerker da waren, fehlten häufig Wertgegenstände, Schmuck oder Bargeld bei den Wohnungsinhabern. Zum Teil versuchen die Betrüger, durch geschickte Gesprächsführung in Erfahrung zu bringen, ob es Wertgegenstände in der Wohnung gibt und wo sich diese befinden. Geschädigt sind häufig ältere oder hilfsbedürftige Mitbürger, die vermutlich gezielt durch die Täter ausgesucht werden. Zuletzt sorgten unbekannte Täter somit bereits für Entwendungsschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Immer wieder gelingt es Tätern mit dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen, Opfer um hohe Geldbeträge zu bringen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken gibt daher folgende Verhaltenstipps:

Die Polizei rät dringend dazu, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Fragen Sie nach Namen oder möglichen Arbeitgebern.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klären Sie dies zunächst telefonisch ab, bevor Sie jemanden in die Wohnung lassen.

Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über die Betrugsmasche und über geplante Prüf- oder Handwerkertermine.

Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass keine unbekannten Personen vorschnell ins Treppenhaus gelassen werden.

Achten Sie auf betagte oder hilfsbedürftige Nachbarn und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen bemerken, die gezielt Kontakt mit diesen Nachbarn aufnehmen wollen.

Entsprechende Informationen und Broschüren finden Interessierte oder Betroffene im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Erstellt durch: Michael Köhler