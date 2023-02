AMBERG. Bereits am Dienstag, den 7. Februar 2023 zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr brachten Unbekannte Graffitis an einer Gartenmauer in Amberg an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Unbekannte sprühten verschiedene Schriftzüge und auch mehrere Hakenkreuze in blauer und weißer Farbe an eine Gartenmauer im Langangerweg in Amberg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und wegen Sachbeschädigung durch Graffiti übernommen und sucht Zeugen.

Haben Sie am Nachmittag des 7. Februar 2023 im Bereich des Langangerwegs in der Nähe der Hammermeisterstraße verdächtige Personen gesehen? Haben Sie etwas anderes wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Bitte melden Sie sich bei der KPI Amberg unter 09621/890-0.