Unfall zwischen Pkw und Fußgänger - 35-Jähriger nur leicht verletzt

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein alkoholisierter Autofahrer erfasste einen Fußgänger auf einem befestigten Waldweg. Der Angefahrene wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei Aschaffenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 23:00 Uhr im Triebweg, einem befahrbaren Waldweg, der vom Wanderheim hin und zurück führt. Dem aktuellen Sachstand nach waren sowohl der 22-jährige Audi-Fahrer als auch der 35-jährige Fußgänger den Weg hinunter unterwegs. Der von hinten kommende Pkw erfasste den Fußgänger, sodass dieser in das angrenzende Grün gestoßen wurde.

Der 35-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste aber dennoch im Krankenhaus behandelt werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls im Klinikum untersucht. Die mit der Unfallaufnahme betraute Streife der Aschaffenburger Polizei stellte bei beiden einen Alkoholwert von über einem Promille fest. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern unterdessen an.

Den Führerschein des Audi-Fahrers haben die Beamten sichergestellt. Eine Blutentnahme war für ihn unausweichlich. Gegen ihn wird unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Betrunken Unfall auf Tankstellengelände verursacht - Fahrer flieht - Polizei nimmt ihn fest

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein betrunkener 26-Jähriger hat am Montagabend zuerst bei einer Tankstelle ein Auto angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Die Aschaffenburger Polizei konnte ihn dank aufmerksamer Zeugen schnell ausfindig machen. Seinen Führerschein haben die Beamten sichergestellt.

Der Mann stieß in der Schillerstraße gleich zweimal beim Rangieren mit seinem Mercedes gegen einen ebenfalls auf dem Tankstellengelände befindlichen Opel, bevor er unvermittelt in Richtung Johannesberg davonfuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr.

Der Besitzer des Opels notierte sich das Kennzeichen des Flüchtigen und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Vortest ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein des 26-Jährigen haben die Polizisten sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Auto in Wald festgefahren - Jäger reagiert vorbildlich - Polizei bringt Ehepaar nach Hause

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Rentnerehepaar hatte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag offensichtlich verfahren und ist auf einem Waldweg im Schlamm stecken geblieben. Ein aufmerksamer Jäger verständigte die Polizei, die den beiden Autoinsassen in der misslichen Lage helfen konnte.

Die beiden aus Hanau stammenden Senioren waren mit ihrem Mercedes aus noch ungeklärtem Grund auf den Irrweg geraten. Wegen des nassen Bodens auf dem Waldweg in der "Mühlmark" hatte sich das Fahrzeug so festgefahren, dass es kein Vorankommen mehr gab. Das Ehepaar machte gegen kurz vor 01:00 Uhr durch Rufe auf sich aufmerksam, die glücklicherweise ein Jäger hörte, der sich in der Nähe befand.

Dieser verständigte die Polizei Alzenau, die schnell zu Hilfe kam. Der Mercedes konnte erst tags darauf mit einem Schlepper aus dem Schlamm befreit werden. Die Streife brachte die beiden Insassen noch in der Nacht wohlbehalten nach Hause.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach dem Faschingsumzug in der Aschaffenburger Innenstadt am Sonntag verzeichnet die Polizei eine Vielzahl an Fundgegenständen.

Wer in diesem Zusammenhang Gegenstände vermisst, kann sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Kontaktnummer 06021/857-2200 melden.

Polizeiinspektion Obernburg

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, haben Unbekannte einen silbernen Anhänger der Marke "Stema" gestohlen. Der Hänger trägt das Kennzeichen MIL-BB169 und stand im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kapellengasse.

OBERNBURG, LKR MILTENBERG. Ein VW Multivan wurde bei einer Unfallflucht am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand in der Römerstraße Höhe der 80er Hausnummern geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.