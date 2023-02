0363 – Mit Schutzengel unterwegs

Dasing – Am Montag (20.02.2023) führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Kontrollstelle in Dasing an der AIC 10 durch. Hierbei sollte gegen 22:00 Uhr auch ein VW-Transporter einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Fahrzeugs ignorierte jedoch die Anhaltesignale und entfernte sich von der Kontrollstelle. Eine Streife fuhr dem Fahrzeug nach, musste die Fahrt aber an einem beschrankten Bahnübergang abbrechen, da sich ein Zug näherte. Der VW hatte die Bahngleise kurz zuvor noch überquert.

Nach Freigabe der Bahnüberführung konnte bei der Abfahrt der Strecke festgestellt werden, dass der VW-Fahrer alleinbeteiligt in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Alle vier Beifahrer (im Alter zwischen 14 und 16 Jahren) konnten das Fahrzeug augenscheinlich unverletzt verlassen. Der Fahrer konnte durch die Streife aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der durch den Unfall leicht verletzt wurde. Alle Beteiligten waren nicht alkoholisiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Der 15-Jährige muss sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

0364 - Trunkenheitsfahrten

Dillingen - Bei der Anzeigenaufnahme zu einem Ladendiebstahl stellten die Beamten der PI Dillingen am 20.02.2023 gegen 17.40 Uhr eine 54-jährige Frau fest, die in einem Supermarkt an der Johannes-Scheiffele-Straße beim Ladendiebstahl erwischt wurde, nachdem sie Waren im Wert von etwa 15 Euro eingesteckt hatte, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Bei der Täterin konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille an. Nachfragen ergaben, dass die 54-Jährige bereits unter Alkoholeinfluss in die Tiefgarage des Supermarktes gefahren war. Die 54-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl, zudem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und wird auch wegen des Trunkenheitsdelikts angezeigt.



Lauingen - Bei einer Verkehrskontrolle am 20.02.2023 gegen 22.15 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße wurde ein 39-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, nachdem dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Hier gab der Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille aus. Auch der 39-Jährige musste sich nach der Kontrolle einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt, eine Anzeige folgt.



Neusäß / Westheim - Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit einem Auto die Von-Rehlingen-Straße. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenlaterne und prallte anschließend in einen Gartenzaun. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besaß. Zudem war er stark alkoholisiert: Der Wert bewegte sich bei ca. 1,6 Promille. Der 17-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

0365 – Unimog rammt Sicherungsanhänger: Sechsstelliger Schaden

Langweid am Lech - Die Straßenmeisterei führte gestern auf der B 2 in Fahrtrichtung Norden Arbeiten durch. Deswegen war auch der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt. Gegen 10.55 Uhr übersah ein 35-jähriger Unimog-Fahrer die Vorwegweiser. Nach einem Tunnel (Wildbrücke) tauchte vor ihm plötzlich ein Lkw der Straßenmeisterei samt Sicherungsanhänger auf der rechten Fahrspur auf. Er riss sein Fahrzeug nach rechts, um nicht frontal aufzufahren. Der Sicherungsanhänger, den er noch streifte, wurde dabei komplett zerstört. Durch die Lenkbewegung fuhr er am Standstreifen an dem Lkw vorbei. Beim Gegenlenken schaukelte der Unimog auf, kippte auf die rechte Seite und blieb quer zur linken Fahrbahn liegen. Der 35-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400.000 Euro. Die B 2 war in Fahrtrichtung Norden für Aufräum- und Reinigungsarbeiten ca. vier Stunden lang gesperrt.

0366 - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Nördlingen - In der Zeit vom 18.02.2023, gegen 06:10 Uhr bis 20.02.2023, 15.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Karl-Brater-Weg eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster des Hauses auf und drang ein. Ob der Täter etwas entwendete, konnte bislang noch nicht abschließend ermittelt werden. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.