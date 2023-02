PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am 19.02.2023 kontrollierten Passauer Schleierfahnder einen in Österreich wohnenden 23-jährigen Somalier während seiner Fahrt mit einem Personenzug. Hierbei konnten sie eine größere Menge Kokain und einen Joint auffinden.

Die Kontrolle fand gegen 17.30 Uhr am Bahnhof in Plattling im Rahmen einer Schleierfahndung von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau statt. Während der Durchsuchung des mitgeführten Rucksack des Somaliers konnten die Beamten darin ca. 380 Gramm Kokain finden und sicherstellen. Das Kokain war in einzelne Plomben verpackt. Ein in der Jacke befindlicher Joint wurde ebenso sichergestellt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zum Rauschgiftdelikt wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der sachleitenden Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte aus Somalia gestern (20.02.2023) zur Prüfung der Haftfrage der Ermittlungsrichterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachtes der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln, der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 21.02.2023, 13.20 Uhr