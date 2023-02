GRUB AM FORST, LKR. COBURG. Nachdem am Montagvormittag ein Angeklagter aus dem Landgericht Coburg geflüchtet war, führte die groß angelegte Suche nach dem Mann am späten Dienstagvormittag zum Erfolg. Eine Fahndungsstreife nahm den Mann nach einem Zeugenhinweis in Grub am Forst fest.

Um 11.20 Uhr wählte ein Verkehrsteilnehmer den Notruf, nachdem er den flüchtigen Häftling in der Ebersdorfer Straße in Grub am Forst gesehen hatte. Eine Fahndungsstreife nahm den Mann wenige Minuten später widerstandslos fest. Wie sich bei der Überprüfung seiner Identität herausstellte, handelte es sich zweifelsfrei um den Gesuchten.