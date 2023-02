A9/LIPPERTS, LKR. HOF. Polizeibeamte der Grenzpolizeiinspektion Selb bewiesen Sonntagnacht richtiges Gespür, als sie auf der A9 einen VW Passat kontrollierten und bei den beiden Insassen Betäubungsmittel fanden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ordnungshüter wurden Sonntagnacht, den 19. Februar, gegen 23 Uhr, auf das Fahrzeug aufmerksam, welches die A9 in Fahrtrichtung Süden befuhr. Am Rastplatz Lipperts konnten die Polizisten das Auto schließlich anhalten und kontrollieren. Hierbei fanden die Beamten beim 37-jährigen Fahrer etwa 100 Gramm und beim 31-jährigen Beifahrer rund 10 Gramm Amphetamin, verpackt in Plastiktüten. Die Männer hatten die Drogen jeweils in der Unterhose versteckt. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die aus Polen stammenden Männer räumten schließlich ein, dass sie die Drogen aus ihrer Heimat mitgebracht und in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt haben. Beide Insassen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre Reise fortsetzen. Sie müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.