STEIN. (240) Im Zeitraum zwischen Neujahr (01.01.2023) und Freitag (17.02.2023) wurden in Stein (Lkrs. Fürth) insgesamt drei übergroße Nachbildungen von Stiften entwendet. Die Polizeiinspektion Stein sucht Zeugen.



Unbekannte entwendeten drei Nachbildungen von Bleistiften, die sich am Kreisverkehr in der Hauptstraße befanden. Die Nachbildungen sind drei bis vier Meter hoch und Teil des dortigen Kunstwerks, das aus mehreren zusammengeschraubten, übergroßen Stiften besteht. Die Stiftnachbildungen sind durch Schrauben miteinander verbunden. Diese wurden durch die unbekannten Täter bei der Demontage teilweise verbogen. Es entstand ein Entwendungsschaden von mehreren Hundert Euro. Der entstandene immaterielle Schaden am Kunstwerk lässt sich hingegen nicht beziffern.

Die ermittelnden Polizeibeamten gehen davon aus, dass die Unbekannten zum Abbau der drei Bleistiftnachbildungen entsprechende Werkzeuge, wie eine hohe Leiter, nutzten. Zum Transport der übergroßen Stifte wurden mutmaßlich ein Anhänger, LKW oder gar ein Hubsteiger genutzt. Die Polizeiinspektion Stein bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 9678 240 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler