NÜRNBERG. (238) Bereits am vergangenen Mittwochabend (16.02.2023) hatte ein 42-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Supermarkt in Nürnberg-Langwasser entwendet, war danach geflüchtet und kurz darauf gestellt worden. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet nun um Zeugenhinweise.



Wie in der Meldung 218 vom 16.02.2023 berichtet, war der 42-Jährige gegen 18:30 Uhr beim Diebstahl einer Flasche Branntwein in einem Supermarkt in der Oppelner Straße ertappt worden. Als zwei Mitarbeiter hinzukamen und ihn festhalten wollten, schlug der Tatverdächtige nach diesen und konnte zunächst flüchten. Im weiteren Verlauf konnte ein Mann den mutmaßlichen Ladendieb stellen. Dieser wurde später von Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vorläufig festgenommen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Inzwischen wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Zeuge den flüchtenden Täter festgehalten und später gemeinsam mit den Angestellten des Supermarktes an die Polizei übergeben hat.

Die Ermittler bitten deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Mann, der den Ladendieb gestellt hat, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler