Nach Körperverletzung in Diskothek - 29-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamten

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 29-Jähriger hat am Sonntagabend in einer Diskothek zunächst zwei weitere Gäste geschlagen und im Anschluss einen Polizeibeamten bei der Festnahme angegriffen.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei wurde gegen 18:00 Uhr zu einem Club in der Elisenstraße gerufen, da ein Besucher zwei andere Feiernde geschlagen haben soll. Einer der Angegriffenen musste aufgrund seiner Verletzung im Klinikum behandelt werden.

Der 29-jährige Tatverdächtige versuchte nach Eintreffen der Beamten zu Fuß zu flüchten, konnte aber schnell von einem der Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Der Flüchtende wehrte sich dabei gegen die Maßnahme und verletzte den uniformierten Polizisten im Gesicht.

Der Festgenommene musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, eingeleitet.

Unfall mit Blechschaden - Ein Fahrer ohne Führerschein unterwegs

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden, stellten die Polizisten fest, dass einer der Beteiligten gar keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, als ein 40-Jähriger mit seinem Peugeot in der Elisenstraße aus einer Parklücke herausfuhr. Der Mann übersah dabei einen vorbeifahrenden Audi Q5, an dessen Steuer ein 35-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß und einem Blechschaden an beiden Fahrzeugen mit einer geschätzten Schadenshöhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die hinzugerufene Streife musste feststellen, dass der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Unabhängig von dem Unfall, endete die Fahrt für ihn an der Stelle.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Nach Zusammenstoß - Fahrradfahrer attackiert junge Fußgängerin

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bereits am Montag, den 06. Februar, kam es zu einem Zwischenfall unter Beteiligung zweier Fußgängerinnen und einem noch unbekannten Radfahrer, bei dem der Mann eine 14-Jährige geschlagen haben soll. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Um 14:30 Uhr kam es offensichtlich zu einer Verkehrssituation im Bereich der Hanauer Straße / Leinwanderstraße, infolge derer ein bislang unbekannter Radfahrer offensichtlich die Fassung verlor. Der Mann war mit seinem Fahrradlenker an eine der beiden 14-jährigen Fußgängerinnen gestoßen, die ebenfalls stadtauswärts unterwegs waren. In der Folge sei dieser von seinem Fahrrad gestiegen und wurde gegen die beiden Mädchen verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf habe der Radfahrer eine der beiden jungen Frauen einen Schlag auf den Oberkörper versetzt und sei im Anschluss in Richtung Mainaschaff weggefahren.

Der Zweiradfahrer konnte wie folgt beschreiben werden:

Zwischen 55-60 Jahre alt

Circa 180 cm groß bei kräftiger Figur

Trug eine Mütze, Sonnenbrille sowie ein schwarzes Tuch im Mundbereich

Hatte einen Mantel oder eine Winterjacke an

Trug über der Kleidung eine Warnweste

Besonders auffällig: An dem Fahrrad war ein Anhänger angebracht, in dem der Mann einen großen Hund mit hellbraunem Fell transportierte

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen oder Personen, die den Mann kennen könnten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.