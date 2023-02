DEGGENDORF. Am 19.02.2023 kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Deggendorf zum Raub eines Mobiltelefons, der Geschädigte wurde dabei von zwei Männern getreten.

Am Sonntag (19.02.23), gegen 21:30 Uhr, hielt sich ein 19-Jähriger am Hauptbahnhof in Deggendorf auf. Am Bahnhofsgelände fragte er zwei Männer nach einer Zigarette. Dabei entwickelte sich eine Streitigkeit. Im weiteren Verlauf wurde der 19-Jährige laut seinen Angaben von den beiden Personen zu Boden geschubst und getreten. Der 19-Jährige versuchte sich zu wehren, hierbei kam es auch zu Tritten gegen den Kopf des Geschädigten. Einer der Männer entriss dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hosentasche und die beiden Personen entfernten sich.

Der 19-Jährige wurde an den Händen und im Gesicht leicht verletzt. Er ging zunächst nach Hause, erst nach einiger Zeit wurde die Polizei informiert. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Deggendorf konnten am Bahnhof zwei Tatverdächtige, einen 38-jährigen und einen 41-jährigen Mann, ermitteln, die sich nunmehr wegen des Verdachts eines Raubdeliktes strafrechtlich zu verantworten haben. Das geraubte Handy konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Xiaomi. Der Wert des Handys liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermittelt in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Deggendorf gegen die beiden Beschuldigten.

Zeugenaufruf

Wer den Überfall am 19.02.2023, gegen 21:30 Uhr, am Deggendorfer Bahnhof beim Herren-WC beobachten konnte wird gebeten sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.02.2023, 16:18 Uhr